Extreemrechts gooit brandbommen naar noodopvang Loosdrecht en houdt brandweer tegen

Rechtsextremisten die zich al weken misdragen in Loosdrecht, hebben dinsdagavond brandbommen gegooid bij de noodopvang voor vluchtelingen. Nadat er brand was ontstaan, hielden ze brandweerwagens tegen. Ook bekogelden de racisten politieagenten, meldt de NOS.

Eerder vandaag is de eerste groep asielzoekers aangekomen die tijdelijk opvang krijgt in het gebouw. Het gaat om een leegstaand deel van het gemeentehuis Wijdemeren, in Loosdrecht. Azc-tegenstanders hebben zich vanavond opnieuw verzameld om te demonstreren voor het pand.

Verscheidene politici hebben de afgelopen weken olie op het vuur gegooid in Loosdrecht. Onder meer Lidewij de Vos, Mona Keijzer en Gidi Markuszower jutten de boel op met hun aanwezigheid.

Ook veel extreemrechtse relschoppers komen van buiten. Een 34-jarige man die eerder deze maand tot zes weken cel werd veroordeeld omdat hij de aanjager was van de vernielingen aan de opvanglocatie, kwam bijvoorbeeld uit Ermelo. Dat ligt 50 kilometer verderop.

