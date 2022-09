Extreemrechts forum van transhaters geblokkeerd na doodsbedreigingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 503 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse internetbedrijf Cloudflare heeft besloten om het extreemrechtse haatforum Kiwifarms te blokkeren. Volgens Cloudflare, een dienstverlener die websites onder meer beschermt tegen DDoS-aanvallen, werden er de afgelopen dagen zoveel gerichte bedreigingen geuit via Kiwifarms dat het in de lucht houden van de site niet langer was te rechtvaardigen. Als gevolg daarvan is Kiwifarms nu slecht bereikbaar.

Kiwifarms staat bekend als een site waar mensen die een hekel hebben aan transpersonen plannen beramen om mensen en instellingen lastig te vallen. Het forum kwam deze week onder het vergrootglas te liggen nadat een slachtoffer van de site, transgenderactivist Clara Sorrenti (ook bekend als Keffals) vertelde hoe ze te lijden had onder de aanvallen van de bezoekers van Kiwifarms. Zo stond er op 5 augustus een agent met een getrokken pistool voor haar deur. Een bezoeker van Kiwifarms had uit Sorrenti’s naam gedreigd om een bloedbad aan te richten in het gemeentehuis van haar woonplaats.

Omdat de extreemrechtse bezoekers van Kiwifarms haar adres deelden, besloot Sorrenti naar een hotel te gaan. Binnen enkele uren hadden de trollen door in welk hotel ze zat, en werden er tientallen pizza’s voor haar afgeleverd. Ook haar Uber-account werd gehackt, waarna er voor honderden dollars bestellingen werden gedaan. Zelfs toen Sorrenti vervolgens naar Europa vluchtte, wisten de Kiwifarms-gebruikers snel te achterhalen waar ze zat. Een bezoeker van de site maakte een foto van haar nieuwe verblijfplaats.

Niet alleen Sorrenti is slachtoffer van Kiwifarms. Afgelopen dinsdag ontving een kinderziekenhuis in Boston een bommelding, nadat op het forum al wekenlang campagne was gevoerd tegen de artsen die er werken. Ook legden de bezoekers van Kiwifarms deze week een telefoonlijn plat die in het leven is geroepen om suïcidale LHBTI-tieners bij te staan.

Zeker drie mensen hebben de afgelopen jaren zelfmoord gepleegd nadat ze het doelwit waren geworden van haatcampagnes die werden georganiseerd door Kiwifarms.

Sorrenti is blij dat Cloudflare heeft besloten om Kiwifarms niet langer te ondersteunen. “We moeten nu echter niet op onze lauweren rusten”, schrijft ze in een verklaring die ze op Twitter heeft geplaatst. “Dit is niet het einde. We moeten blijven vechten.”

