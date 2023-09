Extreemrechts doet verboden oproep tot boycot cosmeticamerk wegens moslima’s

12 sep. 2023 - 19:02

Beetje domme actie. Overigens: "Rechtse Fransen zijn nogal geobsedeerd door de kledingkeuzes van moslima’s. Om rechtse partijen te paaien heeft president Macron een verbod uitgevaardigd tot het dragen van een abaya op scholen. Die zou in strijd zijn met het Franse secularisme." 80% van de Fransen is tegen het dragen van een abaya op scholen. Het is niet zo maar een "kledingkeuze", net zoals de hoofddoek ook niet zo maar een doekje is. Het is tegen de Wet en daarom heeft de hoogste Franse rechter het verbod goedgekeurd: https://www.euronews.com/2023/09/08/top-french-court-backs-controversial-government-ban-on-muslim-abaya-dress#:~:text=France's%20highest%20court%2C%20the%20Conseil,violation%20of%20fundamental%20freedoms%2C%22.