Extreemrechts bestrijden? Begin bij het gedachtegoed Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 125 keer bekeken • Bewaren

Fausto van Bronkhorst Werkt in het onderwijs en is als man actief bij de Dolle Mina's Persoon volgen

Afgelopen week verscheen een documentaire van onderzoeksplatform Zembla over de banden tussen de partij Forum voor Democratie en neonazistische clubs, waaronder vechtclubs. De uitzending leidde tot veel ophef. FvD besloot zes leden te royeren, waaronder Ramon van Asch, raadslid in Den Bosch. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid verklaarde dat FvD ‘iets heeft uit te leggen’, maar deze reactie mist het punt Uiterst rechts gedachtegoed zit namelijk diep verankerd bij FvD en wie dit wil bestrijden, moet juist bij die ideeën beginnen.

Gevoelig voor extreme ideeën

Ik heb zelf als witte man gemerkt dat ik gevoelig ben voor uiterst rechtse ideeën. Ze spelen namelijk in op bedreiging van identiteit. Ik vond de ophef om Zwarte Piet lang onzin. Ik zag in mijn studietijd, vanaf 2016, actiegroepen pleiten voor diversiteit en inclusie en vond ze extreem en vijandig naar mij als witte man. Ik las rechtse blogs en tweets en moest lachen om mensen die online streden voor gelijkwaardigheid (destijds nog vaak ‘social justice warriors’ genoemd). Ik vroeg me af of ik als witte man wel iets waard was, of vooral dingen fout deed. Goed luisteren naar progressieve activisten deed ik niet. In plaats daarvan volgde ik van een afstandje het debat over Black Lives Matter en Zwarte Piet. Ik plaatste mijzelf meer aan de kant die sceptisch was over deze strijd voor gelijkwaardigheid. Totdat ik erachter kwam wat voor ideeën er aan die kant óók leefden.

Wraakgevoelens

Zo komen we terug bij FvD. Deze partij speelt in op het gevoel van bedreigde identiteit. In 2019 las ik een speech van Freek Jansen, destijds voorzitter van JFvD, op het congres van die jongerenpartij. Daarvan gingen mijn nekharen overeind staan. De speech stond vol wraakgevoelens om een volk dat zichzelf niet meer zou mogen zijn: ‘Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat onze geschiedenis slecht is’. Jansen sprak daarnaast over ‘de moraal van een zwakke bevolking’, ‘waardoor we alleen nog geven om alles wat zwak is en hulp behoeft.’ Voorbeelden van het verval de maatschappij waren volgens Jansen ‘transgenders van 8 jaar oud’ en ‘genderneutraliteit’. Hij riep JFvD op om te strijden tegen de ‘ondergang van de beschaving’.

Hier wilde ik niet alleen ver vandaan blijven, hier was ik fel tegen. Ik geloofde namelijk wél in het helpen van wie hulp behoeft en had niks met het denken ‘zwak’ en ‘sterk’ of een vervallen beschaving.

Deze verlangens van terugkeren naar traditie zien we ook bij de manosphere. Het gaat hier om een diepgeworteld idee dat de witte man moet terugvechten voor alles wat hij aan het verliezen is. Hij moet hard en sterk zijn voor zijn volk en vaderland. De link tussen een partij die dit gedachtegoed verkondigt en kooigevechten is dus niet vreemd: de partij gelooft in een verloren beschaving die moet worden teruggewonnen. Desnoods met geweld.

Meer dan jodenhaat

Wie uiterst rechts wil bestrijden, moet zich niet beperken tot individuen, maar de ideologie begrijpen én verwerpen. We moeten de verbanden zien, bijvoorbeeld dat antisemitisme bij extreemrechts niet op zichzelf staat. Extreemrechts ziet joden als bedreiging voor de samenleving omdat zij ‘anti-blank’ zouden zijn en zouden willen aansturen op de vernietiging van de witte natiestaat. In dat idee zijn niet alleen joden de vijand, maar ook andere tegenstanders die onderdeel zijn van dit complot, zoals links of de Europese Unie.

En FvD? Die partij verzacht niet door een paar royementen. Het extreme gedachtegoed zit diep: de partij gebruikt het vaakst van alle partijen extreemrechtse termen als omvolking en wil een verbod op ‘ transgenderpropaganda ’. Dat de deur open staat voor extremisme is dus geen verrassing.

Grijp op tijd in, niet pas bij Hitlerverheerlijking. Begin bij het onderwijs, met extra aandacht voor jongens die gevoelig zijn voor deze ideeën. Leer deze jongens dat gelijkwaardigheid voor transpersonen, vrouwen of mensen van kleur geen bedreiging is voor jouw identiteit, maar onmisbaar voor de democratische rechtsstaat. De nood is hoog, want JFvD sprak in het jaarverslag van 2025 over het aantrekken van ‘méér jongeren vanaf 14 jaar’. Deze partij en jongerenorganisatie mogen jongeren niet blootstellen aan racistisch en ondermijnend gedachtegoed.