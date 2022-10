Extreem weer zorgde voor veel meer schade in 2021, verzekeraars verontrust

De door verzekeraars vergoede schade als gevolg van het weer was in in 2021 ruim 43 procent hoger dan gemiddeld. De stijging is een gevolg van de extreme weersomstandigheden die gepaard gaan met de klimaatverandering. In Limburg richtte enorme overstromingen voor 210 miljoen euro schade aan. Daardoor werd er voor 465 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. De afgelopen 15 jaar lag het jaargemiddelde voor dergelijke schade op 325 miljoen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars .

“Als wij niets doen, dan wordt dit bedrag veel hoger,” benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in reactie op de Klimaatschademonitor die voor de tweede keer verschijnt. Dit jaar neemt de Klimaatschademonitor ook de schade aan bedrijven, de zogeheten zakelijke schade, mee. “Daardoor nemen de schadebedragen flink toe, en zijn de schadepieken ook hoger,” zegt Richard Weurding, algemeen directeur in reactie op de cijfers. “Zo is de schade van de overstroming in Limburg vorig jaar geschat op zeker 180 miljoen particuliere schade (woonhuis en voertuigen). Tel je de zakelijke schade daarbij op, dan komen we uit op een totaalbedrag van 210 miljoen euro, een flinke stijging,” stelt Weurding. Andere voorbeelden waarbij de zakelijke schade voor flinke verschillen zorgt, is de roemruchte hagelbui uit 2016. Goed voor 403 miljoen euro en nu met de zakelijke schade erbij uitkomend op 667 miljoen euro. De storm uit januari 2018 kwam met alleen de particuliere schade uit op 373 miljoen en nu op 537 miljoen euro. (…) “Als we niets doen, dan kost dat alle Nederlanders nog veel meer. Niet alleen in geld, maar ook in het gevoel van veiligheid, want de impact van weerschade aan je huis en je directe omgeving is enorm.” In 2023 worden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s verwacht. Vroegtijdige kennis van risico’s kan klanten beter helpen bij hun beslissingen voor de langere termijn.