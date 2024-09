Extreem weer treft Midden-Europa: doden en evacuaties

Er zijn of dreigen zware overstromingen in Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Polen en Duitsland. In Oostenrijk zijn 42 gemeenten tot rampgebied bestempeld. Duizenden brandweerlieden komen in actie om de ramp te bestrijden. In Tsjechië zijn inwoners op grote schaal geëvacueerd omdat het water van de rivier de Olza een te groot gevaar vormt. Hele gebieden zijn er afgesneden van de buitenwereld door het snel stijgende waterniveau.

De bondskanselier van Oostenrijk heeft burgers gewaarschuwd dat de problemen de komende week nog kunnen verergeren. In Polen spreekt premier Donald Tusk van "een dramatsiche situatie". 17.000 mensen zitten zonder elektriciteit in het gebied rond de stad Klodzko in het zuidwesten van het land. Een persoon is verdronken. De stad staat gedeeltelijk onder water nadat het waterpeil plots tot 7 meter is gestegen. Dat is veel hoger dan bij de watersnoodramp van 1997 die in Polen 56 mensen het leven kostte.