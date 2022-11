Extreem gemuteerde coronavariant bij witstaartherten kan mensen besmetten

Onder witstaartherten in Noord-Amerika gaat een variant van sars-cov-2 rond die inmiddels fors afwijkt van het virus waarmee mensen elkaar besmetten. Volgens onderzoekers is er sprake van maar liefst 76 mutaties. Dat schrijven zij in Nature Microbiology .

Volgens de wetenschappers kan het virus van witstaartherten overspringen op mensen. Zij stuitten op een geval uit de herfst van 2021, waarbij een persoon besmet raakte met een variant die zeer sterk lijkt op het virus dat onder de witstaartherten rondgaat. “In de week voorafgaand aan de besmetting had de persoon nauw contact gehad met herten”, schrijven de onderzoekers. “Hij had geen contact gehad met personen die positief waren getest op corona.”

Tot nu toe is bij 54 niet-menselijke zoogdieren vastgesteld dat ze besmet kunnen raken met het virus. In sommige gevallen kan dat voor flinke problemen zorgen. Omdat nertsen ontvankelijk bleken voor het virus en vervolgens weer medewerkers van nertsenfokkerijen besmetten, lieten Nederland en Denemarken bijvoorbeeld miljoenen nertsen vervroegd doden .

Er is ook een theorie dat Omikron aanvankelijk rondging onder knaagdieren, voordat de besmettelijke variant weer oversprong op mensen. Dat staat overigens niet vast. Het kan ook zijn dat Omikron is ontstaan bij een persoon die immuungecompromitteerd was en het virus daarom maandenlang onder de leden had.