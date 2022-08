Extra politie bij Belgische Grand Prix om vrouwen te beschermen tegen handtastelijke Nederlanders

Op het circuit van Francorchamps wordt onder meer politie te paard ingezet om vrouwen te beschermen tegen handtastelijke Nederlandse bezoekers. De maatregel volgt op problemen in Oostenrijk waar de Nederlandse aanhang van autocoureur Max Verstappen zich ernstig misdroegen. Ongeveer de helft van de bezoekers die dit weekeinde de Grand Prix van België bijwonen is afkomstig uit Nederland. Het gaat naar verwachting om 47.000 personen.

In Oostenrijk schokten de Verstappen-fans andere bezoekers ook door te juichen toen opponent Lewis Hamilton een ongeluk kreeg. Dergelijk onsportief gedrag is ongebruikelijk op het racecircuit. De Nederlandse bezoekers worden in Francorchamps gemaand zich te onthouden van seksistische en racistische opmerkingen. Ook homofoob gedrag van de Nederlanders is een probleem. De organisatie zet extra beveiligers om te voorkomen dat de Nederlanders het racespektakel ontsieren dan wel anderszins de sfeer bederven.