Extinction Rebellion-woordvoerder opgepakt na aankondiging vreedzaam protest

De politie heeft Extinction Rebellion-woordvoerder Lucas Winnips gearresteerd vanwege opruiing. Dat meldt de actiegroep . Winnips had aangekondigd dat Extinction Rebellion (ER) van plan is op 28 januari een nieuwe wegblokkade te houden om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

Nadat Winnips donderdagochtend zijn jongste kind naar school had gebracht, werd Winnips op de terugweg in de kraag gevat. ER laat weten de arrestatie “met klem” te veroordelen “en spreekt haar zorgen uit over het demonstratierecht in Nederland”. In een verklaring staat:

De advocaat van Winnips, Willem Jebbink zegt dat de politie over de schreef is gegaan met de arrestatie van zijn cliënt. Volgens de advocaat beschouwt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een blokkade als vreedzame demonstratie en kan het oproepen daartoe dus “niet zomaar opruiing worden genoemd”. De oproep valt onder de vrijheid van meningsuiting, aldus Jebbink. Ook benadrukt hij dat het niet om een spontane actie gaat waarop niet geanticipeerd kan worden:

"Als de politie weet van het voornemen om op 28 januari een wegblokkade te organiseren, is er volop tijd die zó te faciliteren dat alles in goede banen verloopt. Overigens vergeet het OM in haar berichtgeving te melden dat mijn cliënt al contact heeft gezocht met Rijkswaterstaat om de veiligheid maximaal te garanderen. Het is simpelweg ondenkbaar in een democratische samenleving dat demonstraties vooraf worden verboden. De arrestatie van vandaag heeft een ontoelaatbaar afschrikwekkend effect op iedere burger die zijn of haar mening wil uiten."