Extinction Rebellion wil A10 blokkeren uit protest tegen fossiele financiering ING

17 nov. 2023 - 13:29

Dus deze keer geen "from The river to the sea Palestina" maar gewoon een wegafsluiting Extinction Rebellion zal de A10 niet vrijgeven voordat de bank stopt met het financieren van klimaatontwrichting, zo kondigt de actiegroep aan. En dat kan wel even duren lijkt me. Persoonlijk is mijn sympathie tot een absoluut 0 punt gedaald ze zien maar!!

