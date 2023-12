Extinction Rebellion blokkeert A10 bij Amsterdamse Zuidas

Extinction Rebellion (XR) is zaterdag om 12.00 uur een klimaatdemonstratie begonnen bij het voormalige ING-kantoor langs de A10 Zuid in Amsterdam. Ondanks dat het de demonstranten is verboden om de A10 te blokkeren, heeft de groep eerder aangekondigd dit toch te gaan doen. Enkele honderden demonstranten hebben zich langs de snelweg in de omgeving van de Zuidas verzameld.