Extinction Rebellion trotseert Femke Halsema en zet A10-blokkade door Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 403 keer bekeken • bewaren

Extinction Rebellion (XR) is van plan om de A10 zaterdag toch te blokkeren. Dat maakt de actiegroep bekend in een verklaring. Het A10-protest is gericht tegen ING. De demonstranten willen dat de bank stopt met het helpen van de fossiele industrie.

Eind vorige week had Femke Halsema de klimaatactivisten nog opgedragen om het protest te verplaatsen naar de Amstelveenseweg. De Amsterdamse burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Amsterdam maken zich zorgen over de veiligheid van demonstranten en weggebruikers. Een blokkade van de A10 zou het verkeer te zeer ontregelen en een obstakel vormen voor de bereikbaarheid van het VUmc voor ambulances.

XR heeft de afgelopen maanden overlegd met de gemeente en met ING. De bank maakte vorige week bekend in 2040 te stoppen met het financieren van olie- en gaswinning. Volgens de klimaatactivisten is dat veel te laat. “De aangekondigde plannen van ING zijn bij lange na niet genoeg om een kans te maken onder 1,5 graad opwarming te blijven”, stelt XR-woordvoerder Let de Jong.