Extinction Rebellion op de bres voor aardbevingsslachtoffers, bezet drie gasboringslocaties Actueel 21-03-2026

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag drie gasboringslocaties bezet. De demonstranten willen dat het kabinet alle gasvelden direct permanent sluit en geen nieuwe gasvelden meer opent. Ook pleiten zij voor een ruimhartige schadeafhandeling voor de slachtoffers van de gaswinning.

Het kabinet moet ophouden het noorden van Nederland als wingewest te behandelen, is de boodschap van XR. Woordvoerder Daniël Koelikamp: “De parlementaire enquête over de gaswinning is al 3 jaar oud, maar nog steeds gaat de versterking en schadeafhandeling bijzonder traag en ook het kabinet Jetten laat de gaswinning onverminderd doorgaan.”

XR wijst erop dat Nederland nog altijd 84 actieve gasvelden heeft. “De gaswinning stoppen is nodig voor de huidige én toekomstige gezondheid en veiligheid! Het kabinet Jetten verscheurt hiermee het klimaatakkoord van Parijs, terwijl het de contracten met Shell en Exxon moet verscheuren”, aldus Koelikamp.