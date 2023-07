Extinction Rebellion maakt Spaanse golfbanen onklaar uit protest tegen exorbitant waterverbruik

Op tien golfbanen in Spanje hebben activisten van Extinction Rebellion (XR)Nde holes gevuld om te protesteren tegen de enorme hoeveelheden schaars water die nodig zijn om de elitesport in stand te houden. Spanje kampt al enige tijd met een ongebruikelijke vroege hittegolf. De actie werd uitgevoerd in onder meer Madrid, Barcelona, Valencia, Baskenland, Navarra en op Ibiza.

XR stelt in een verklaring dat de Spaanse golfbanen meer water verbruiken dan de steden Madrid en Barcelona gezamenlijk. "Iedere baan vereist meer dan 100.000 liter water per dag om het gras groen te houden. We kunnen niet toestaan dat dit elitaire vermaak doorgaat. Spanje droogt uit, het platteland lijdt miljoenen verlies vanwege gebrek aan water voor de gewassen, allemaal vanwege een tijdverdrijf voor 0,6 procent van de bevolking. Rijke mensen en hun waterverslindende recreatie zijn een luxe die we ons niet meer kunnen veroorloven."