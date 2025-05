Extinction Rebellion houdt vreedzaam protest tegen 'oneerlijke' NOS Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

Extinction Rebellion (XR) heeft vrijdagmiddag een demonstratie gehouden op de stoep van de NOS op het Media Park in Hilversum. De klimaatactiegroep is uitermate kritisch op de journalistieke berichtgeving van de nieuwszender over zowel de klimaatcrisis als de genocide in Gaza. Dat meldt ANP.

De demonstranten, die rond het middaguur arriveerden met een spandoek waarop 'NOS wees eerlijk' stond, verweten de nieuwsorganisatie het gebruik van "misleidende frames" in de klimaatverslaggeving. XR eist dat de NOS een helderder verband legt tussen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Daarnaast pleit de actiegroep voor de introductie van een wekelijks klimaatjournaal met klimaatrechtvaardigheid als kernthema.

Ook richtte Extinction Rebellion de pijlen op de berichtgeving over de vernietigingsoorlog die Israël in Palestina voert. De organisatie beschuldigt de NOS van "nepneutraliteit en valse balans" en wil dat de omroep het Israëlische optreden in Gaza expliciet als genocide betitelt. Naast XR-activisten sloten zich ook pro-Palestijnse demonstranten aan bij het protest.

Tijdens de actie scandeerden de aanwezigen leuzen als "NOS, can't you see, silence is complicity". De demonstratie verliep volgens waarnemers volledig vreedzaam en werd rond half drie beëindigd.

NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann reageerde op de eisen van de demonstranten door het demonstratierecht te erkennen, maar weigerde in te gaan op de gestelde voorwaarden. "Iedereen heeft het recht kritiek te uiten en te demonstreren. Maar beweren dat je opkomt voor persvrijheid terwijl je tegelijkertijd eisen stelt aan onze berichtgeving, dat is contradictoir," verklaarde Van Cann.

Ze benadrukte dat journalistieke onafhankelijkheid betekent dat redacties hun eigen redactionele keuzes maken. "De journalistiek bepaalt zelf welke woorden gebruikt worden, zonder beïnvloeding door actiegroepen, bedrijven of regeringen. Dat vormt de kern van wat persvrijheid werkelijk inhoudt."