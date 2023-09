Extinction Rebellion gaat de A12 dagelijks bezetten

10 sep. 2023 - 17:27

@Vuurrood: Waar in me druk om maak is het giftige frame van @Sententia, dat behelst dat deze jongeren (of eigenlijk alle activisten, vooral die van links) het om de aandacht te doen is en niet om de achterliggende idealen of doelstellingen. Dat is een laffe, giftige en boosaardige poging om de demonstrant, en daarmee ook diens boodschap, te diskwalificeren, zodat je er niets inhoudelijks tegenin hoeft te brengen. Dat is niet alleen lager dan laag, het toont ook het onvermogen om er iets inhoudelijks tegen in te brengen en een diepe onzekerheid over de eigen boodschap. Maar dat terzijde: ik begrijp je probleem, maar het moet toch ook mogelijk blijven om een welgemeend gebbetje te maken. Daar moeten we ook tegen kunnen. Laat ik voor mezelf spreken, ik heb gister een nat pak gehaald daar, en ik realiseerde me inderdaad dat het niet eens onprettig was in die hitte. Het vervelends waren nog mijn zompige schoenen. Ik ben even gaan opdrogen bij de supportdemo, heb mijn sokken uitgeknepen en ben vervolgens in de trein gestapt. Me er welbewust van dat dit met een kille herfstbries een stuk minder prettige ervaring was geweest. Met een stevige herfstbries