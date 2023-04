Extinction Rebellion brengt tienduizenden mensen op de been in hartje Londen voor vierdaags protest Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Extinction Rebellion (XR) is bezig aan een vierdaagse protestmars door de straten van Londen. Daarbij zijn naar schatting enkele tienduizenden mensen aanwezig om mee te protesteren voor strengere klimaatmaatregelen. Vrijdag was de eerste dag van de demonstratie, zaterdag zal de gehele dag in het teken staan van de Dag van de Aarde.

Het moment van demonstreren is vermoedelijk niet helemaal toevallig gekozen. Die valt namelijk samen met de TCS London Marathon, een van de grootste marathonevenementen ter wereld, en dus is er aan publiciteit geen gebrek. De BBC zendt de marathon al sinds 1981 live uit, het slotstuk van het parcours bestrijkt het gebied waar XR een grote samenkomst heeft georganiseerd.

De afgelopen tijd is XR vooral in het nieuws gekomen door ontregelende protestacties, waarbij actievoerders zich onder meer vastketenden, blokkades opwierpen of zichzelf vastlijmden. Dat is dit weekend geenszins het geval. Sterker nog, volgens XR-medeoprichter Clare Farrel is de demonstratie van dit weekend in overleg met TCS gebeurt en zullen de activisten op geen enkele wijze de marathon dwarsbomen. Ook heeft XR gezegd met andere milieuorganisaties te hebben afgesproken dat ook zij de marathon niet zullen hinderen.

In plaats daarvan is gekozen voor een massaprotest dat veel wegheeft van een gezinsvriendelijk festival: voor de jongeren en volwassen zijn er debatten en interreligieuze diensten, voor de kinderen zijn er onder meer spelletjes te spelen. Uiteraard allemaal in het teken van het klimaat.