Extinction Rebellion blokkeert VVD-partijkantoor

De activisten protesteren tegen het labbekakkerige regeringsbeleid. Hoewel het kabinet eind vorig jaar aankondigde een einde te maken aan de exportsteun voor fossiele activiteiten, gaat Nederland daar in de praktijk nog gewoon mee door. Fossiele bedrijven kunnen gebruik blijven maken van tal van mazen in de regels waarmee ze zich verzekerd weten van financiële steun van de Nederlandse overheid.

“In het ‘transitiejaar’ 2023 mogen alle fossiele projecten met een aanvraag in 2022 nog doorgaan. Dit komt neer op minstens tien projecten, waaronder mogelijke steun voor een project dat gas- en olieproductie in Brazilië de komende decennia flink zal opvoeren”, stelt Extinction Rebellion in een verklaring. De klimaatactiegroep maakt zich grote zorgen over die gang van zaken en eist aanpassingen van het beleid. Donderdag debatteert de Kamer over de exportkredietverzekeringen.