Extinction Rebellion blokkeert ‘The Flying Dutchman’ in Madurodam

Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben donderdag vanaf 13:00 de attractie ‘The Flying Dutchman’ in Madurodam geblokkeerd. De rebellen houden een spandoek omhoog met de tekst: ‘Fossiel is te groot in ons Madurodam’. Ze willen dat het park de relaties met fossiele vervuilers verbreekt. In een verklaring schrijft de organisatie: