Extinction Rebellion blokkeert rijbaan A12, politie werkt onbedoeld mee en blokkeert andere rijbaan ook

Demonstranten van Extinction Rebellion (ER) hebben zaterdagmiddag een rijbaan van de A12 in Den Haag geblokkeerd, ter hoogte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. De groep eist dat er per direct wordt gestopt met de 17,5 miljard subsidie aan de fossiele industrie. De politie heeft uit voorzorg beide rijbanen afgesloten, tot vreugde van de activisten.

Op de eerste dag van de COP27 beloofde premier Mark Rutte eenmalig 1,8 miljard euro om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten in Afrika. Daartegenover staat jaarlijks 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies in de vorm van kortingen en belastingvoordelen. Dat is dus per jaar tien keer meer geld voor het aanjagen van de klimaat- en ecologische crisis dan voor de compensatie van klimaatschade. Deze druppel op een gloeiende plaat toont de onwil van de regering om de oorzaken van de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken.