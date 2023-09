Extinction Rebellion blokkeert A12 voor tiende dag op rij om einde te maken aan fossiele subsidies

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren voor de tiende dag op rij de A12 in Den Haag. Tegen het middaguur gingen ruim honderd actievoerders de snelweg op, die daarom deels is afgesloten. XR is bezig aan een permanente blokkade van de A12, net zolang tot het kabinet een einde maakt aan de fossiele subsidies. Langs de kant van de snelweg staan ook tientallen sympathisanten van Extinction Rebellion. De politie heeft opnieuw een waterkanon ingezet tegen de vreedzame klimaatactivisten.