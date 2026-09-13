Extinction Rebellion blokkeert A12, is boos over deelname D66-minister aan Klimaatmars Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1022 keer bekeken • Bewaren

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd en wil dat op 19 september weer gaan doen. XR-woordvoerder Puk van Noort zegt in een persverklaring: "De Haagse politiek is een leeg theaterspel geworden, dat alleen maar om geld, status, en politieke spelletjes draait. Op hen hoeven we niet te rekenen voor levensreddend klimaatbeleid. De overheid negeert al jarenlang de overgrote meerderheid van Nederland die levensreddend klimaatbeleid wil. En ze negeren niet alleen gewone mensen, maar ook de wetenschap, de rechtspraak en hun eigen internationale verdragen, zoals het klimaatverdrag van Parijs. Wij willen simpelweg een veilige toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen: als onze 'democratie' daar niet voor kan zorgen, dan klopt het systeem niet."

XR roept de tienduizenden deelnemers aan de Klimaatmars afgelopen zaterdag in Amsterdam op zich bij hen te voegen. Volgens XR verzetten de demonstranten zich niet hard genoeg. "De klimaatmars-deelnemers moeten eerlijk tegen zichzelf zijn over de ernst van de klimaatcrisis." Een van de deelnemers aan de Klimaatmars was minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven (D66). XR: "D66 is een fossiele en kapitalistische partij, iedereen die zaterdag in Amsterdam een D66-jasje aangetrokken heeft moet zich kapot schamen." De actiegroep vindt dat onder meer omdat duidelijk is geworden dat het kabinet 11 miljard euro gaat schenken aan Tata Steel.

De politie begon rond 14.00 uur met het aanhouden van de activisten. Eerst werd een aantal mensen individueel door de politie uit de groep gehaald, zag een ANP-verslaggever. Het gaat om zes mensen die volgens een politiewoordvoerder begonnen met het blokkeren van de snelweg. De rest van de groep wordt aangehouden voor het overtreden voor de Wet openbare manifestaties.

De weg werd om 14:30 vrijgegeven voor het verkeer.