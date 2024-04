Extinction Rebellion blokkeert A10 op Koningsdag, maar niet als de koning zich uitspreekt

Extinction Rebellion (XR) is van plan om de A10 op Koningsdag voor de derde keer te blokkeren. De klimaatactivisten zijn van plan om een INGFossielVrijmarkt te houden op de ringweg van Amsterdam. Uitgedost in het oranje zullen zij ING oproepen om te stoppen met het financieren van fossiele projecten.

De vorige keer dat XR de A10 wilde blokkeren, eind maart, greep Femke Halsema in. De Amsterdamse politie sleepte de auto’s weg waarmee de actiegroep een stuk snelweg wilde afzetten.

Deze keer is er naast Femke Halsema nog iemand die het protest kan voorkomen: koning Willem-Alexander. “Ter ere van Koningsdag vragen wij Koning Willem-Alexander zich uit te spreken tegen fossiele financiering”, stelt XR-woordvoerder Let de Jong. “Als de koning zich uitspreekt zullen we zeker overwegen de blokkade uit te stellen.”