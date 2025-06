Extinction Rebellion bezet OM Amsterdam en eist vervolging ING-CEO voor klimaatmisdaden

In een brief aan het OM stelt Extinction Rebellion dat Van Rijswijk als CEO van Nederland's grootste fossiele financier medeverantwoordelijk is voor de klimaat- en ecologische crisis. De organisatie wijst erop dat ING onder zijn leiding nog steeds miljarden per jaar pompt in nieuwe fossiele projecten, ondanks de urgentie van de klimaatcrisis. Daarnaast verwijt XR de bank financiering van de wapenindustrie en bedrijven in illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.