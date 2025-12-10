'Explosie' van aantal gokverslaafden na een-tweetje tussen VVD-minister en goklobby Actueel Gisteren leestijd 2 minuten 1395 keer bekeken Bewaren

Voormalig VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) onderhield tijdens zijn bewindsperiode intensief contact met de gokbranche tijdens de totstandkoming van de wet die online gokken legaliseerde. Dat meldt NRC woensdag op basis van duizenden vrijgegeven documenten. Dekker appte en belde regelmatig met lobbyisten, deelde politieke informatie en coördineerde zelfs lobbystrategie. Eind januari 2019, vlak voor een cruciaal Eerste Kamerdebat, adviseerde hij partijgenoot en goklobbyist Frits Huffnagel om de Kansspelautoriteit, goede doelen en verslavingszorg naar voren te schuiven. Die zouden het beter doen "bij de christelijke vrienden dan al die heidense gokbedrijven", aldus de minister.

De Tweede Kamer eiste deze stukken al in juli 2023, nadat NRC had onthuld dat het soepele VVD-gokbeleid een half miljoen nieuwe gokkers opleverde, waaronder veel jonge verslaafden. Waarschuwingen van toezichthouders over reclames werden genegeerd; in plaats daarvan nam het ministerie zeventien voorstellen rechtstreeks over van de gokbranche zelf.

NRC tekent onder meer op:

Dekker heeft in de aanloop naar de legalisering ook één-op-één contact met andere branchevertegenwoordigers. Op 23 juni 2020 neemt de Tweede Kamer een reeks moties aan waarmee de legalisering van het online gokken weer een stap dichterbij komt. „Gelukt! Fijn! Eindelijk door. Well done!”, appt een vertegenwoordiger uit de branche. „Langzaam maar zeker komen we dichterbij,” reageert de minister.

Na de opening van de markt in oktober 2021 explodeerde het aantal gokverslaafden. Een op de vijf verslaafden is nu jonger dan 25 jaar. Het ministerie erkent inmiddels dat de bescherming van consumenten tekortschoot.

Sinds oktober 2024 is informeel één-op-één contact tussen bewindspersonen en de goklobby verboden. Dat heeft onder meer te maken met de belangenverstrengeling van weer een andere VVD'er, oud-Kamerlid Helma Lodders. Zij beheerde tot begin 2021 namens de fopliberalen de kansspelportefeuille en stapte direct daarna over als voorzitter van VNLOK, de belangenclub van online gokaanbieders.