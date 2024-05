Experts: 'Sleepy Donald' Trump vertoont alle tekenen van dementie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 471 keer bekeken • bewaren

Voor iemand die het voortdurend over “Sleepy Joe” Biden heeft, blijkt het voor de Amerikaanse oud-president Donald Trump zelf behoorlijk lastig om wakker te blijven. Van de zeven dagen dat hij nu aanwezig moest zijn in de rechtbank voor zijn eigen rechtszaak, is Trump vijf dagen in slaap gevallen. Dat, gecombineerd met de hardnekkige geruchten dat hij ondertussen scheten laat, is volgens psychologen een teken dat Trump aan dementie lijdt.

John Gartner, assistent-hoogleraar psychiatrie aan de John Hopkins universiteit in de Verenigde Staten, zegt dat in slaap vallen tijdens je eigen rechtszaak zo zeldzaam is, dat het om een nadere verklaring schreeuwt. Volgens Gartner zou elk ander persoon in de situatie waarin Trump verkeert zo vol adrenaline zitten, dat het nagenoeg onmogelijk is om in slaap te vallen. Het kan een keer gebeuren, bijvoorbeeld door slaapgebrek en andere redenen voor oververmoeidheid, maar niet op vijf van de zeven dagen.

Daar komt nog bij dat meerdere aanwezigen in de rechtbank hebben gezegd dat Trump scheten laat tijdens de zitting. Hier is overigens geen hard bewijs van, aangezien opnameapparatuur verboden is in de rechtszaal en daarbij is geur sowieso niet vast te leggen en is de herkomst ervan meestal giswerk. Van een slapende Trump zijn inmiddels talloze rechtbanktekeningen.

Volgens Gartner is ongecontroleerde winderigheid eveneens een teken van mogelijke dementie, helemaal in combinatie met het niet wakker kunnen blijven. ‘Hij zou het niet kunnen inhouden als zijn leven ervan afhing,’ zegt Gartner. Volgens de hoogleraar zou Trump niet expres dutjes doen, omdat hij er in de Amerikaanse media mee belachelijk gemaakt wordt en Trump kennende zou hij alleen daarom al willen bewijzen dat er niemand in de wereld zo goed wakker kan blijven als hij.