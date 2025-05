Experts: Nederland schendt genocideverdrag met laffe houding tegen Israël Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse staat schendt het genocideverdrag uit 1948 door onvoldoende actie te ondernemen tegen de genocide in Gaza gepleegd door Israël. Dat zeggen vooraanstaande juristen en academici tegen RTL Nieuws. Volgens hoogleraar internationaal publiekrecht Larissa van den Herik (Universiteit Leiden) en genocideonderzoeker Thijs Bouwknegt (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) bestaat er een concrete verplichting om genocide actief te voorkomen, niet alleen op eigen grondgebied maar ook elders in de wereld.

"Nederland doet te weinig om ervoor te zorgen dat het nog verder uit de hand loopt dan al is gebeurd," stelt Bouwknegt. Hoogleraar internationaal strafrecht Göran Sluiter (Universiteit van Amsterdam) voegt toe dat er "heel veel momenten zijn geweest waarop we meer hadden kunnen doen" in de afgelopen anderhalf jaar van de Israëlische vernietigingsoorlog. De juridische experts wijzen op de urgente inspanningsverplichting die ontstaat zodra er een reëel risico op genocide bestaat.

Terwijl het Internationaal Gerechtshof in januari al voorlopige maatregelen oplegde aan Israël om schending van het genocideverdrag te voorkomen - maatregelen die systematisch worden genegeerd - blijft Nederland terughoudend met concrete actie. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) wijst in een reactie aan RTL Nieuws naar zijn initiatief om binnen EU-verband het associatieverdrag met Israël te evalueren, maar weigert zich uit te spreken over de vraag of er sprake is van genocidaal geweld in Gaza.