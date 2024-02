Experts maken zich zorgen over versoepeling EU-begrotingsregels

Opmerkelijk en tekenend voor hoe bizar er in de EU wordt omgegaan met handhaving van deze strikte regels ten aanzien van de toegestane omvang van de staatsschuld van iedere lidstaat, is de motivering waarom de oorspronkelijke boeterente van 0,2% van het BBP is verlaagd naar 0,05% BBP.

Een boete van 0,2% BBP is nog nooit opgelegd omdat die boeterente te hoog werd gevonden om beter gedrag van lidstaten, die de staatsschuldnorm overschrijden, af te kunnen dwingen. Opleggen van die boete zou enkel de bestaande staatsschuld nog meer hebben doen toenemen. De Europese Commissie heeft daarom als oplossing gekozen om de handhavingsboete substantieel te verlagen naar 0,05% van het BBP. De vraag is of dat wel de goede oplossing is voor het probleem.