Experts: geef rechten aan dieren, bomen en rivieren

Om de klimaat- en biodiversiteitscrises te keren is het nodig om ook rechten te geven aan niet-menselijke entiteiten, zoals dieren, bomen en rivieren. Dat betogen deskundigen in een rapport voor de Law Society, de beroepsvereniging van advocaten in het Verenigd Koninkrijk. De Law Society geldt als een belangrijk klankbord voor het hervormen van het recht.

De opstellers van het rapport Law in the Emerging Bio Age menen dat rechten voor niet-menselijke entiteiten interacties tussen de mens en zijn omgeving in goede banen kunnen leiden. “We denken soms dat we buiten de natuur staan, dat we de natuur kunnen manipuleren. Maar wij zijn onderdeel van de natuur. We zijn gewoon een andere soort”, zegt Trish O’Flynn, een van de opstellers van het rapport, tegen The Guardian.

In Ecuador en Bolivia hebben socialistische regeringen al rechten in het leven geroepen voor de natuur. Een van de rechten waaraan de Britse deskundigen denken is het recht voor dieren om hun volledige cognitieve, sociale en emotionele potentieel te bereiken. Dat recht zou vergaande gevolgen kunnen hebben voor de omstandigheden waarin boerderij- en huisdieren leven. “Wij perken dieren in om het ons naar de zin te maken”, aldus O’Flynn. “Ik zeg dat als hondenbezitter.”