Experts: er is in het diepste geheim een ongeluk gebeurd met een atoombom op vliegbasis Volkel

Het ongeluk kwam aan het licht tijdens een presentatie voor studenten in 2022 in het Los Alamos Laboratorium in de VS. In die presentatie wordt een foto getoond van drie militairen rond een kernwapen van het type B61. Er staat nog een vierde man bij die toekijkt. Op de foto is iets raars te zien aan de staart van de bom. Normaal zitten er vier vinnen, hier maar drie. Er lijkt tape achterop de bom te zitten. Volgens kenners hoort dat niet en is de bom dus beschadigd. Maar wat er precies is fout gegaan is niet bekend. Ook niet of het gevaarte misschien is gevallen en hoe gevaarlijk dat was.