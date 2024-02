Expats in Sri Lanka organiseren feest 'alleen voor witte mensen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 289 keer bekeken • bewaren

Een feest voor en door expats, de benaming voor witte, westerse arbeidsmigranten, in Sri Lanka heeft voor ophef gezorgd, omdat het alleen toegankelijk was voor witte mensen. De organisator heeft zijn excuses aangeboden en gezegd dat het allemaal niet zo bedoeld was, maar is vanwege alle commotie voorlopig het land ontvlucht.

In de advertentie voor het feest stond dat het thema “wit” was. Dat gold volgens de omschrijving niet alleen voor de dresscode, maar ook voor de gezichten. Dat ging al snel viral op sociale media. “Walgelijk” en “racistisch”, reageerden mensen. Op Facebook merkte iemand op: “Hoe durven ze naar een land vol bruine mensen te komen en diezelfde mensen te weigeren.” Een plaatselijke restauranteigenaar zei: “Ik weet dat niet alle expats zo zijn, maar dit moet snel en hard worden aangepakt.”

Volgens de volstrekt toondove organisator zat er niets racistisch in zijn feest slegs vir blankes. “We wilden expats bij elkaar brengen die hier al heel lang wonen en van Sri Lanka houden, dus besloten we snel een feest te organiseren. Ik had niet verwacht dat dit voor zo veel mensen zo gevoelig zou liggen.”