Exitpoll: rechts en ultrarechts winnen Spaanse verkiezingen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 280 keer bekeken • Bewaren

Volgens een eerst exitpoll hebben de socialisten van premier Sánchez de verkiezingen voor het Spaanse parlement verloren. De ultrarechtse partij Vox zou zelfs meer dan tien zetels winst geboekt hebben.

De rechts-conservatieve Partido Popular (PP) gaat volgens een eerste exitpoll aan kop bij de parlementsverkiezingen in Spanje. De partij zou tussen de 131 en 136 zetels halen. De socialisten van premier Sanchez volgen op korte afstand, met 119 tot 124 zetels. De radicaal-rechtse partij Vox komt volgens de exitpoll op 44-48 zetels. Een meerderheid van de PP en Vox zou daarmee in beeld kunnen komen.

De PSOE van Sánchez had tot nu toe 121 zetels. Met steun van andere linkse en enkele nationalistische partijen had hij een ultrakrappe meerderheid. Toen de rechtse partijen erin slaagden maatregelen om de wooncrisis aan te pakken schreef hij nieuwe verkiezingen uit in de hoop een werkbare meerderheid te halen.

Volgens de exitpoll halen de conservatieve PP en Vox gezamenlijk tussen de 173 en 182 zetels. Voor een meerderheid zijn 176 zetels nodig. Het zou voor het eerst sinds het einde van de dictatuur zijn dat extreemrechts weer aan de macht komt.

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