Excuses van Rutte, vrijspraak voor De Mos en racisme bij ON

27 apr. 2023 - 12:26

Mark U veronderstelt nogal wat en ik heb geen idee o.b.v. welke feiten u dat doet. Klopt het dan niet, dat ''vriendjes gunstig stemmen' een vorm van corruptie is? En dat het bewijs dat er in de zaak De Mos sprake is van corruptie niet geleverd is? En dat zoiets formeel betekent dat je onschuldig bent? (U wilt het niet waar hebben, zo lijkt het, maar de schijn van belangenverstrengeling is hier wel degelijk aanwezig. En vroeger was dat nog wel eens een reden voor de rechter om in zijn oordeel mee te nemen! Maar blijkbaar worden de bakens verzet. Waarvan akte.) Hier reageer ik op Uitgekleed die beweert dat D66 'vriendjes gunstig stemt'. En mijn punt is, dat dat dan net zo goed bewezen moet worden als in de zaak De Mos het geval is. Bert U kunt maar beter niet iets beweren wat u niet wilt of kunt aantonen.