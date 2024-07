Excuses Olympische Spelen voor Laatste Avondmaal-controverse zijn knieval voor fundamentalisten Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 571 keer bekeken • bewaren

Hulya Aydogan

De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs hebben het onzalige idee opgevat dat een spijtbetuiging nodig is voor de reconstructie van Het Laatste Avondmaal tijdens de openingsceremonie. Met spijt terugkijken op deze spraakmakende uitvoering is een grote misstap in een land dat bekend staat om de grootsheid in kunsten en verdediging van de vrijheid van meningsuiting met het tijdschrift Charlie Hebdo.

Er is niets mis met het verleggen van grenzen. Dit excuus is vermomd als spijt. De verklaring van de organisatie is een knieval voor de onbeschamende aanval van gelovigen, fundamentalisten en rechtse politici op een land waar het begrip laïcité -scheiding van kerk en staat- is uitgevonden.

Met hun excuses supporten de organisatoren een aanslag op onze fundamentele rechten: de vrijheid van creatie, individualiteit, vrije partnerkeuze, zelfexpressie, politieke bewustwording en blasfemie. Deze spijtbetuiging is de gastvrijheid van Frankrijk onwaardig en moet gecorrigeerd worden. De organisatoren van de Olympische Spelen zijn geen knechten van religieuzen en populisten. Doe geen knieval in het huis van laïcité.

De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo op 7 januari 2015, door een zwaarbewapend commando van islamisten, was gedreven door bloeddorstige wraakzucht vanwege de publicatie van Mohammed-cartoons. De hoofdredacteur Stéphane "Charb" Charbonnier en zijn mensen zijn in koelen bloede geëxecuteerd. Hebdonisten zouden zich omdraaien in hun graf bij de gedachte dat een gerenommeerd instituut als de Olympische Spelen - nota bene in Frankrijk - liever de vrijheid van creatie beknot.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen heeft de halve wereld meer over de klassieke oudheid geleerd dan menig school. Nog voor de opkomst van religie vereerden mensen onconventionele levensstijlen en hun hedonistische god Dionysos, de god van wijn, feestjes, geestelijke vervoering en theater.

In de persiflage van de Griekse god Dionysos door zanger Philippe Katerine, werd Dionysos afgebeeld als een grote smurf in glitterblauw met een baard in een onderbroekje en kerstkransachtige hoofdtooi. Dionysos werd ter tafel geserveerd op een smakelijk bedje van roze kussens, tussen weelderige bloemen en Franse kaas, vergezeld door dragqueens, een trans model en een halfnaakte zanger. Deze voorstelling toont ook overeenkomsten met de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci en zijn interpretatie van het Laatste Avondmaal. Dat stuitte echter op weerstand van gelovigen. De Franse katholieke kerk vond de scène betreurenswaardig, met de opmerking dat het een spotprent op het christendom was.

Al-Azhar, het hoogste centrum van soennitische islamitische geleerdheid, veroordeelde de “beledigende taferelen” van Jezus tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Moslims beschouwen Jezus als een voorloper van hun profeet Mohammed.

Rechtse politici maken een punt van religieuze tolerantie en uiten hun afkeuring over de aanwezigheid van homo's, lesbiennes en transgenders aan de tafel van Jezus. De Franse extreemrechtse politica Marion Maréchal uitte op sociale media haar verontwaardiging en beschuldigde een linkse minderheid van provocatie. Zo maakt Maréchal de weg vrij voor religieuze onderdrukking en extremisme.

De aanslag op Charlie Hebdo was een aanval op de fundamenten van persvrijheid en creatief verzet. Het is absurd dat politici zoals de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini en ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder bezwaar maken tegen de kunstzinnige expressie die zo’n essentieel onderdeel vormt van onze cultuur. PVV-leider Geert Wilders heeft terecht vraagtekens geplaatst bij de dubbele standaard en het zwijgen van de linkse kerk: “Dus het bespotten van het christendom is oké, maar als ik enkele Mohammed-cartoons publiceer, schreeuwt de linkerzijde godslastering en vaardigen radicale imams fatwa's uit.”

De reconstructie van Het Laatste Avondmaal is een dwangbevel van de hedonistische god Dionysos. Als hedonist met mate, vergelijkbaar met veel kunstenaars, bohemiens en vrijbuiters die buiten de conventionele kaders leven en werken, omarm ik vrijheid, expressie en onconventionele levensstijlen. Dit is vergelijkbaar met de spirit van Dionysos en zijn volgelingen.

De uitbeelding van Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci zou een viering van diversiteit en tolerantie moeten zijn. Woordvoerder Anne Descamps zei: “Het was duidelijk nooit onze intentie om een religieuze groep te beledigen. Integendeel, we wilden de tolerantie van de gemeenschap vieren. Als mensen er aanstoot aan hebben genomen, spijt ons dat.” De reactie had moeten luiden: “Doof niet het Olympische vuur uit het Godenland van mythische proporties en de bakermat van klassieke oudheid in Griekenland."

Ik roep de organisatie van de Olympische Spelen op tot eerherstel voor de vrijdenkers en iedereen die zich niet in het strikte plaatje van de zogenoemde heilige boeken laat dwingen. Vier het leven en laat je niet beknotten door geen god. Sta recht voor kunst en expressie, en laat je niet inpakken. Zonder evolutie komt er geen revolutie. Doe geen knieval, leve vrijheid. Vive la liberté!

