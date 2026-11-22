Zaterdag vond het partijcongres plaats van de neonazi-partij Forum voor Democratie. Thierry Baudet, de oprichter en de facto nog altijd partijleider van Forum, gaf verzorgde daar met Lidewij de Vos (de de jure partijleider) een muzikaal intermezzo. Even Tot Hier slaagde erin om nog dezelfde dag de hand te leggen op de beelden van dit optreden.