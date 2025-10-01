Examentraining: Nederlandse normen en waarden voor dummies

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Iedere nieuwkomer moet inburgeren. Een toetsje, wat vragen, een beetje cultuur snuiven: stamppot, Sinterklaas, een paar woorden Nederlands. Maar misschien zou de samenleving zélf examen moeten doen. Want wie toetst eigenlijk of Nederland nog weet waar het voor staat?

Daarom hier een proefversie van het échte Inburgeringexamen. Let op: de antwoorden kunnen afwijken van uw rechtvaardigheidsgevoel. Maar wie zei dat rechtvaardigheid hier nog iets waard is?

1. Extreemrechtse groeperingen gebruiken geweld. Moeten we dat benoemen? Nee, want dan zouden we het (onnodig) politiseren.

2. Een antifascistische groep demonstreert vreedzaam tegen racisme. Hoe reageer je? Door het een terroristische dreiging te noemen.

3. Zijn de adviezen van de Raad van State gekleurd of onrechtmatig door de samenstelling van de leden? Ja, want D66’ers zijn met 2 van de 17 leden oververtegenwoordigd in dit hoge adviesorgaan.

4. Een multinational ontwijkt miljarden aan belasting. Crimineel? Nee, dat heet concurrentiekracht.

5. Een boot met vluchtelingen zinkt in de Middellandse Zee. Redden of laten verdrinken? Laten verdrinken, anders ontstaat er een aanzuigende werking. Mensenlevens mogen onze mensenrechten niet in de weg staan.

6. Wat zeg je tegen de asielzoekers die in een nieuw AZC komen wonen bij je om de hoek? “AZC weg ermee.” Mensenrechten zijn prachtig, zolang ze niet op tien minuten fietsen van je huis landen.

7. Een groep klimaatactivisten blokkeert een snelweg. Protest of ontwrichting van de rechtsstaat? Ontwrichting. Files zijn immers erger voor de economie dan de opwarming van de aarde.

8. Het Nederlandse leger bombardeert (per ongeluk) een hele wijk in Irak. Hoe reageert de staat? De bewijsstukken zijn helaas kwijtgeraakt. We betreuren ieder slachtoffer. Punt. Volgende vraag.

9. In Gaza worden duizenden burgers gedood. Genocide noemen en ertegen handelen? Nee, wij verdedigen “het internationaal recht” alleen als het ons uitkomt. Selectieve verontwaardiging is onze nationale sport.

10. De VN-Speciaal Rapporteur voor Palestijnse mensenrechten wil spreken in de Tweede Kamer. Moet dat kunnen? Nee. VN-experts mogen overal hun mond opendoen, behalve hier. Dat noemen we Hollandse bescheidenheid.

11. Je hebt in het verleden iemand gekwetst. Diegene confronteert je ermee. Wat zeg je? “Ik heb er geen actieve herinnering aan.”

12. Een bedrijf loost giftig afval in de rivier. Strafbaar? Nee, dit heet economische groei. Troebel water levert tenminste banen op bij de waterzuivering.

13. Een moskee vraagt subsidie voor een buurthuis. Gemeenschapszin of bedreiging van onze waarden? Bedreiging van onze ‘Joods-christelijke’ waarden, hier is geen Istanbul.

14. In Japan biedt men excuses aan na fouten. Wat doen Nederlanders? “Met de kennis van nu had ik het niet anders gedaan”.

15. Waarom staan de internationale rechtbanken in Den Haag? Omdat Nederlanders goed zijn in wijzen. Met de vinger. Naar anderen.

16. Een jongere droomt van een solidaire toekomst. Moeten we luisteren? Nee. Jongeren zijn naïef, tenzij ze precies zeggen wat we al vinden.

Geslaagd!

Als u dit 16 vragen tellende examen foutloos heeft ingevuld, bent u officieel ingeburgerd in de paradox die Nederland heet. Vrijheid? Zolang die ons niet stoort. Solidariteit? Zolang het niets kost. Mensenrechten? Natuurlijk, zolang ze niet gelden voor onze bevriende landen.

Welkom in de Nederlandse rechtsstaat. Vul nog even uw BSN in.

AIVD: “Leuker kunnen we het niet maken, maar wél makkelijker om in de gaten houden dat je binnen onze normen en waarden blijft.”