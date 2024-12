Ex-voetballer en Poetin-fan tot president van Georgië benoemd ondanks massaal volksprotest

Opnieuw is Poetin er in geslaagd aan invloed te winnen in een niet-Russisch land. Micheil Kavelasjvili is door een kiescollege in Georgië aangewezen als volgende president. De oud-voetballer, die de enige kandidaat was, is politicus voor de Georgische Droom (GD), een pro-Russische partij die eerder de verkiezingen wist te winnen. De verdenking bestaat dat er bij die verkiezingen is gefraudeerd. De huidige president, de pro-Europese Salome Zoerabisjvili weigert daarom vooralsnog plaats te maken voor haar opvolger. Eerder heeft GD de procedure voor de presidentsverkiezing gewijzigd waarbij het parlement buiten spel is gezet.