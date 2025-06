Ex-PVV’er doet aangifte van discriminatie tegen de PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 950 keer bekeken • bewaren

Michel van der Weide uit Dedemsvaart is een misstand bij de PVV op het spoor. Van der Weide, een van de initiatiefnemers van een lokale afdeling van de extreemrechtse partij, is er namelijk achter gekomen dat de PVV discrimineert. Voor de meeste mensen is dat geen nieuws, maar voor Van der Weide kwam het toch als een onaangename verrassing.

Vooral omdat hij zelf het slachtoffer werd. Van der Weide, die zich bij de PVV in de kijker speelde als ‘verzetsleider’ tegen een asielzoekerscentrum in Hardenberg, hoopte namens de extreemrechtse partij in de gemeenteraad te mogen plaatsnemen. Hij verheugde zich al enorm op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Maar toen kwam er een kink in de kabel. Van der Weide werd door zijn partijgenoten keihard gediscrimineerd, zo vertelt hij aan De Stentor. Tweede Kamerlid Jeanet Nijhof, die hem begeleidde, kwam opeens met eisen. Kandidaten moeten er representatief uitzien, en dat betekent dat PVV’ers een colbert, pantalon en blouse moeten dragen.

Dat zag Van der Weide niet zitten. “De Partij voor de Vrijheid moet ook vrijheid in kledingkeuze betekenen”, vindt hij. Want Van der Weide wil helemaal geen colbert aan. Hij is immers een man van het volk, en nu werd hij zomaar gediscrimineerd. En daarvan gaat Van der Weide nu aangifte doen, meldt RTV Oost.