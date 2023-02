Ex-premier Israël: 'Poetin beloofde mij dat hij Zelensky niet zal vermoorden' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 505 keer bekeken • bewaren

Naftali Bennett, die tot 30 juni 2022 een jaar lang de eerste orthodoxe premier van Israël was, zegt dat Poetin hem persoonlijk beloofd heeft de Oekraïense president Zelensky niet te vermoorden. De Russische heerser deed zijn belofte tijdens een geheime ontmoeting met Bennett die enkele weken na de invasie van het Russische leger plaatsvond, schrijft de Sydney Morning Herald. Bennett was naar Moskou afgereisd in een poging een vredesakkoord te bereiken tussen Rusland en Oekraïne. Hij doet de opmerkelijke onthulling in een bijna vijf uur durend interview dat in het Hebreeuws op zijn eigen YouTube-kanaal beschikbaar is.

Bennett was de eerste Westerse leider die naar het Kremlin afreisde nadat Rusland een openlijke oorlog begin tegen buurland Oekraïne met onder meer als doel de regering van de democratisch gekozen Zelensky te verdrijven. De ontmoeting tussen de Russische en Israëlische leider duurde drie uur. Israël, dat zich zelf schuldig maakt aan militaire bezetting, zegt een neutrale opstelling na te leven tegenover de Russische agressie, tot ontzetting van de regering in Kyiv.

"Ik wist dat Zelensky bedreigd werd en in een bunker zat," vertelt Bennett. "Ik zei tegen Poetin 'ben je van plan Zelensky te doden?' Hij zei 'Ik zal Zelensky niet doden'." Bennett vroeg Poetin daarop zijn woord te geven dat de belofte echt was en de Rus deed dat. De Israëlische premier zegt naar Moskou afgereisd te zijn op verzoek van Zelensky, die joods is, vanuit het idee dat er zich mogelijk een korte gelegenheid voordeed om de oorlog te beëindigen. Bennett zegt zijn missie te hebben afgestemd met Washington, Berlijn en Parijs.