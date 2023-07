Ex-militair bedreigt Belgische premier en schiet op zijn foto

De Belgische politie zoekt een voormalige militair die premier Alexander De Croo heeft bedreigd. De man plaatste vrijdagochtend een video waarin hij op een foto van de minister-president schiet. Op het laatste beeld van de video is te zien dat er verschillende kogelgaten in het hoofd van de liberale politicus zitten.

Volgens de VRT is de bedreiger een 31-jarige man met ernstige psychische problemen uit Leopoldsburg. “Officieel werd hij op 17 juni ontslagen bij Defensie. Volgens onze informatie had hij ernstige psychische problemen en er waren vermoedens dat hij gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Op zijn sociale media verwijst hij ook naar dat ontslag. Voor zijn ontslag had hij ook verklaard dat hij een aanslag beraamde op een Antwerpse politicus. Over die bedreigingen heeft Defensie enkele dagen na zijn ontslag een nota gestuurd naar het parket.”