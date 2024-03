Ex-leider radicale boerenorganisatie verspreidt racistische leugen over gijzeling Ede

Bij heftige gebeurtenissen doen vaak al snel de wildste geruchten de ronde – zeker als niet direct duidelijk is wat er precies aan de hand is.

Zo werd zaterdag bij de gijzeling in een café in Ede al snel het verhaal verspreid dat de gijzelnemer een Eritreeër was. Dat onjuiste bericht werd tot in het buitenland overgenomen. De bron van de racistische leugen was Bart Kemp, tot eind vorige maand leider van de radicale boerenorganisatie Agractie.