Ex-geheimagent die bommen maakte voor de IRA, helpt nu rechtsextremist Tommy Robinson

Een undercoveragent van MI5 die betrokken was bij het plegen van aanslagen door de IRA, werkt nu voor de rechtsextremist Tommy Robinson. Peter Keeley bespioneert onder meer antiracismeactivisten. Dat valt te lezen in een boek van Nick Lowles van de antifascistische organisatie Hope Not Hate.

Lowles heeft zelf ook te maken gehad met Robinson en Keeley. De twee fascisten wachtten hem buiten zijn huis op. Ze achtervolgden de antiracismeactivist en filmden hem, schrijft The Guardian. De twee gingen ruim een half uur door met hun intimidatie.

Hoewel De Telegraaf Robinson ooit omschreef als een “martelaar van de arbeidersklasse” en “de hoop van mensen wier stem niet wordt gehoord”, is hij in werkelijkheid een racist en een veroordeelde crimineel. Robinson is onder meer berecht voor stalking, geweldpleging en fraude.

Ook Keeley is zeer omstreden. Als MI5-informant maakte hij bommen voor de IRA en was hij betrokken bij dodelijke aanslagen. Zo kon hij snel opklimmen binnen de organisatie, waar hij op een zeker moment deel ging uitmaken van het beruchte interne veiligheidsapparaat. Er hangen Keeley nog altijd 25 rechtszaken boven het hoofd vanwege zijn betrokkenheid bij aanslagen en moorden.