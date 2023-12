Ex-dictator Bouterse in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel voor Decembermoorden

Het Hof van Justitie in Suriname heeft de voormalige legerleider, dictator en president Desi Bouterse veroordeeld tot twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Daarbij werden vijftien tegenstanders van zijn militaire regime vermoord.

De NOS schrijft: “In 2019 werd Bouterse door de krijgsraad al veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij nooit bij het proces aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Na die veroordeling tekende Bouterse verzet aan en belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad. Die kwam in 2021 tot dezelfde straf. Tegen de uitspraak van het hof vandaag kan Bouterse niet meer in beroep.”