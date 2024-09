Eventuele vervanger Omtzigt wil meer macht voor de Kamer, NSC-jongeren tegen noodwet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 477 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt heeft zich deze week officieel ziek gemeld, maar laat zich nog niet vervangen. Dat is pikant omdat zijn eventuele vervanger, strafrechtadvocaat Willem Koops, hoogstwaarschijnlijk helemaal niets moet hebben van de plannen om via noodwetgeving een asielcrisis uit te roepen.

De Volkskrant schrijft: “Strafrechtadvocaat Willem Koops stond op plek 25 en is als eerste aan de beurt om Omtzigts Kamerzetel tijdelijk in te nemen. Het toeval wil dat hij zeer principieel staat in de hele discussie die momenteel gaande is in Den Haag over de macht van de Tweede Kamer. Wat hem betreft is ‘de Kamer de afgelopen vijftien jaar in feite machteloos geworden ten opzichte van de regering’. Hij heeft zich aangesloten bij NSC om weer meer macht terug te geven aan de Kamer.”

NSC zegt Omtzigt niet te laten vervangen door Koops, omdat de verwachting is dat de partijleider binnen een paar weken weer zo fit als een hoentje is. Of dat een realistische gedachte is of wensdenken zal de toekomst uitwijzen.

Het is duidelijk dat de meeste NSC’ers niet enthousiast zijn over de plannen van minister Marjolein Faber om een crisis uit te roepen. Ook de voorzitter van Jong Sociaal Contract, Eva Brandemann, noemt het in het AD “zorgelijk dat dat het kabinet ervoor kiest zowel de Eerste als de Tweede Kamer buitenspel te zetten”.