Even Tot Hier voert campagne voor DNA Kijk Nou Gisteren • leestijd 2 minuten • 1818 keer bekeken • Bewaren

DNA is de nieuwe naam voor de groep PVV’ers die zich onder leiding van Gidi Markuszower hebben onttrokken aan de dictatuur van Wilders. Als adviseur hebben ze Rita Verdonk aangetrokken, een Mona Keijzer avant la lettre, die ooit volgens de peilingen premier zou worden maar zichzelf vervolgens in razend tempo effectief te gronde richtte.

Het team van Even Tot Hier ontdekte dat er al een partij bestaat met de naam DNA, namelijk de centrumlinkse lokale partij die in Nederweert de op één na grootste is. Even tot Hier bood lijsttrekker Martin van Montfort aan de naamsbekendheid wat te vergroten zodat iedereen weet dat DNA Nederweert het erfrecht heeft op de naam. Het bleek een echte match. Daarbij kwam goed van pas dat de domeinnaam gidimarkuszower.nl nog vrij bleek. In de clip is een glansrol weggelegd voor Dina Verdonk, de zus van Rita, die geheel in de stijl van het beruchte campagnefilmpje van haar zus operereert.

Van Montfort en zijn partij kregen een hoofdrol in het programma. Reden: afgelopen week maakten de zeven PVV-Kamerleden die onder leiding van Gidi Markuszower uit de partij stapten, hun nieuwe naam bekend: DNA. Inderdaad, dezelfde naam als die van Van Montforts partij uit Nederweert. Maar wel met compleet andere standpunten. Daar waar de oud-PVV’ers in de rechter hoek van de politiek opereren, bevindt DNA Nederweert zich juist links van het midden. „Dinsdag kregen we een telefoontje van de redactie van Even tot Hier”, vertelt Van Montfort. „Toen ik hen vertelde welke opties we vorig jaar hadden voor de naam van onze fusiepartij, moesten ze wel lachen.” De tweede optie was namelijk PRO, een naam die enkele weken geleden door de fusiepartij GroenLinks-PvdA werd gekozen. „Later belde de redactie terug. Presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe lagen zo in een deuk, ze wilden ons in de uitzending hebben.”

De krant vroeg ook Markuszower om commentaar: “Ik kreeg het filmpje vanochtend via een fractiegenoot doorgestuurd. Het raakte niet echt mijn humoristische snaar.”

Kies gewoon voor Joop. Word nu gratis lid via Substack. Iedere week in je mailbox of de app.