Even Tot Hier vertelt het eerlijke verhaal over Trump en de afro-Amerikaanse soldaten in WO2

Het BNNVARA-programma Even Tot Hier heeft naast de militaire begraafplaats in Margraten informatiepanelen geplaatst over de zwarte Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geholpen om Nederland te bevrijden. Het Trump-regime had die informatie eerder laten verwijderen .

Ook plaatste Even Tot Hier informatie over de discriminerende acties van Trump en consorten. In een update op YouTube schrijven de programmamakers dat de panelen “helaas al” zijn “weggehaald door de komst van politie en marechaussee”. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie. “Samen met stichting Black Liberators zoeken we naar een permanente plek.”