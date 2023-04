Even Tot Hier over hoe Rutte IV het land vernielt en verlamt: Ze zullen doorgaan!

Even Tot Hier is terug. En hoe! In een vlijmscherpe bewerking van Ramses Shaffy’s We Zullen Doorgaan bezingen Niels van der Laan en Jeroen Woe de eindeloze uitstelpolitiek van het kabinet Rutte IV dat niets meer durft te doen uit angst dat er wat gebeurt. Met in de intro een glansrol voor John de Wolff, de spraakmakende assistent-trainer van Feyenoord die deze week in De Kuip het gewelddadige stadionpubliek vermanend toesprak.