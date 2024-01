Even tot Hier: kerstdiner met PVV-stemmers, vleeseters, oorlogshitsers en wappies

25 dec. 2023 - 12:55

zandb, Ik vertrouw je motieven niet om dit te vragen, maar ach. Bij mij aan tafel zijn we het zeker niet eens met elkaar, maar we respecteren elkaar en als er een onderwerp ter tafel komt, zijn we oprecht geïnteresseerd in elkaars mening. En klinken de glazen als we het niet eens zijn of worden. Dat is het resultaat van het afgelopen jaar vriendschappen en familiebanden. Dat komt niet ineens als we met Kerst aan tafel zitten, we zitten namelijk regelmatig met elkaar aan tafel. En gisteren had ik mensen te gast die ik eigenlijk niet ken. Maar mijn neus bedroog me niet, ze pasten er naadloos tussen. Een mooie gewaarwording. Als je je zo zorgen maakt over wat er met het Kerstdiner gebeurt zou ik mezelf eens ernstig in de spiegel aankijken en reflecteren op mijn eigen gedrag. En als je dat niet wenst te veranderen, kan je je afvragen of je wel een gewenste gast aan tafel bent.