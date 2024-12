Even Tot Hier brengt ode aan Eppo Bruins, de coalitiesaboteur

Eppo Bruins is een gewetensvolle religieuze man. Eerst zat hij bij het CDA maar daar die partij verliet hij in 2011 omdat de christendemocraten samenwerkten met de ultrarechtse onruststoker Geert Wilders. Hij stapte over naar de ChristenUnie, werd Tweede Kamerlid en was voor die partij in juni van dit jaar nog verkiesbaar op de lijst voor de Europese verkiezingen. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en ineens stapte hij over naar NSC van Pieter Omtzigt om namens die partij minister van Onderwijs en Cultuur te worden. Beide sectoren gaat hij nu te lijf met de kettingzaag van bezuinigingen. Door dat opzichte woeste sloperswerk blijft zijn eigenlijke, goddelijke missie verborgen. Even Tot Hier brengt er een ode aan.