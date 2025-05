Even Tot Hier: 'Blijf van m'n Pinot Blanc af'

Vlees eten is onverantwoord voor het milieu en vis kan eigenlijk ook al niet meer gezien de sterk teruglopende visstanden. Koffie blijkt wel erg vaak voort te komen uit slavenarbeid en wie een beetje begaan is met dierenleed kiest voor havermelk. Hobbyeieren kan je beter links laten liggen door PFAS, maar nu blijkt die extreem schadelijke stof óók in wijn te zitten. En ja, dat gaat wel heel ver voor George Baker. In Even Tot Hier (BNNVARA) zingt hij dan ook: 'Blijf van m'n Pinot Blanc af'.